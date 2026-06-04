Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Silmy Karim Resmi Ditahan KPK, Kenakan Rompi Oranye dan Tangan Diborgol

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |08:44 WIB
Breaking News! Silmy Karim Resmi Ditahan KPK, Kenakan Rompi Oranye dan Tangan Diborgol
Wamen Imipas, Silmy Karim Ditahan KPK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim resmi mengenakan rompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6/2026).

Silmy tampak keluar dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan tangan diborgol setelah sebelumnya menyerahkan diri kepada penyidik lembaga antirasuah tersebut.

Sebelumnya, Silmy mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6/2026) malam. Kedatangannya berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Silmy terlihat tiba di kompleks Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 22.38 WIB dengan mengenakan batik berwarna cokelat. Ia datang didampingi sejumlah ajudan dan langsung menuju area resepsionis untuk menjalani proses administrasi sebelum menjalani pemeriksaan.

Suasana sempat memanas ketika terjadi aksi saling dorong antara ajudan Silmy dan awak media yang telah menunggu kedatangannya di lokasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
OTT KPK KPK silmy karim
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222427//silmy-rmsF_large.jpg
Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Rumah Digeledah dan Mobil Mewah Disegel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/337/3222405//kpk-DSnc_large.jpg
KPK Tangkap 17 Orang Terkait OTT di Jakbar, Termasuk Mantan Plt Dirjen Imigrasi Safar Godam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/337/3222416//kpk-JhZw_large.jpg
OTT Kantor Imigrasi Jakbar: KPK Sita 22 Kendaraan, 11 Sepeda hingga Ratusan Gram Logam Mulia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/337/3222407//kpk-N9Y6_large.jpeg
Diburu KPK, Wamen Silmy Karim Terdeteksi Berada di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/337/3222396//kpk-kHfn_large.jpg
KPK Bawa Barbuk OTT Kantor Imigrasi ke Gedung Merah Putih, Ada Baby Benz hingga Motor Triumph
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/337/3222370//silmy_karim-8TC1_large.jpg
OTT Imigrasi Jakbar, KPK Cari Wamen Imipas Silmy Karim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement