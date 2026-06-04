Breaking News! Silmy Karim Resmi Ditahan KPK, Kenakan Rompi Oranye dan Tangan Diborgol

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim resmi mengenakan rompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6/2026).

Silmy tampak keluar dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan tangan diborgol setelah sebelumnya menyerahkan diri kepada penyidik lembaga antirasuah tersebut.

Sebelumnya, Silmy mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6/2026) malam. Kedatangannya berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Silmy terlihat tiba di kompleks Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 22.38 WIB dengan mengenakan batik berwarna cokelat. Ia datang didampingi sejumlah ajudan dan langsung menuju area resepsionis untuk menjalani proses administrasi sebelum menjalani pemeriksaan.

Suasana sempat memanas ketika terjadi aksi saling dorong antara ajudan Silmy dan awak media yang telah menunggu kedatangannya di lokasi.