Horor! Prajurit Kopassus Ini Tersesat ke Alam Lain saat Kejar KKB Papua

JAKARTA - Prajurit Kopassus dilatih untuk menguasai berbagai keahlian seperti teknik tempur, membaca peta, pionir, patroli, survival, mendaki gunung, pendaratan kendaraan, hingga taktik perang gerilya. Mereka juga dilatih di berbagai medan perang mulai dari perkotaan, pegunungan, perhutanan, rawa-rawa, dan laut.

Prajurit Kopassus memiliki pengalaman dan kisah-kisah yang menarik selama penugasannya, seperti yang dialami oleh Selvanus (bukan nama sebenarnya), seorang prajurit Kopassus yang sempat bertugas di Papua.

Dilansir dari buku Kopassus untuk Indonesia, karangan Iwan Santosa dan E.A Natanegara, Minggu (19/4/2026), kisah itu terjadi saat Selvanus ditempatkan sebagai komandan pos di Timika yang sangat rawan karena keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Prajurit baret merah itu mendapat perintah untuk melakukan penyerbuan ke markas KKB yang berjarak enam hari perjalanan dari lokasi mereka. Di hari kelima, Selvanus dan timnya menemukan sebuah sungai berarus deras dan memutuskan menyeberang menggunakan tali.

"Kebetulan saya jago renang. Jadi ketika saya lihat ada prajurit yang masuk ke pusaran air, saya juga ikut masuk dan menyelam," ujarnya. Namun, dia kemudian menemukan bahwa sungai itu menghilang dan menjadi air terjun.

Sejumlah anggota timnya telah berhasil menyeberang, tetapi Selvanus dan seorang Kopral hanyut. Dia kemudian menepi di tengah hutan Papua yang berada di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut dan berusaha mencari prajurit yang hanyut bersamanya.

Sayangnya, dia justru tersesar di hutan belantara saat melakukan pencarian.

"Di kepala saya, saya harus mencari arah ke Timika untuk melapor ke komandan dan melanjutkan mencari anak buah yang hilang," tuturnya.