Mendiktisaintek: Pelaku Riset Palsu Harus Diberi Efek Jera!

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus dugaan riset palsu yang melibatkan sejumlah peneliti Indonesia, dan menjadi sorotan di forum ilmiah internasional.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan langkah hukum diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Meski sebagian pihak yang terlibat tidak memiliki afiliasi dengan perguruan tinggi dan berada di luar kewenangan langsung kementerian, kasus tersebut tetap akan ditindaklanjuti.

"Tentu kita ingin memberikan efek jera, karena kita tidak ingin tindakan ini dianggap tidak memiliki konsekuensi atau punishment," kata Brian usai rapat kerja bersama Komisi X DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut Brian, dugaan pemalsuan riset tersebut tidak hanya merugikan dunia akademik, tetapi juga mencoreng reputasi Indonesia di mata internasional serta merugikan para peneliti yang selama ini menjalankan penelitian secara benar dan berintegritas.

"Nah, kita akan mencari delik yang nanti sesuai. Kita tentu akan berkoordinasi, barangkali juga mengundang aparat penegak hukum untuk melihat aspek-aspek mana yang dapat ditindaklanjuti dan ditegakkan secara hukum," ujarnya.