Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendiktisaintek: Pelaku Riset Palsu Harus Diberi Efek Jera!

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |00:20 WIB
Mendiktisaintek: Pelaku Riset Palsu Harus Diberi Efek Jera!
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus dugaan riset palsu yang melibatkan sejumlah peneliti Indonesia, dan menjadi sorotan di forum ilmiah internasional.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan langkah hukum diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Meski sebagian pihak yang terlibat tidak memiliki afiliasi dengan perguruan tinggi dan berada di luar kewenangan langsung kementerian, kasus tersebut tetap akan ditindaklanjuti.

"Tentu kita ingin memberikan efek jera, karena kita tidak ingin tindakan ini dianggap tidak memiliki konsekuensi atau punishment," kata Brian usai rapat kerja bersama Komisi X DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut Brian, dugaan pemalsuan riset tersebut tidak hanya merugikan dunia akademik, tetapi juga mencoreng reputasi Indonesia di mata internasional serta merugikan para peneliti yang selama ini menjalankan penelitian secara benar dan berintegritas.

"Nah, kita akan mencari delik yang nanti sesuai. Kita tentu akan berkoordinasi, barangkali juga mengundang aparat penegak hukum untuk melihat aspek-aspek mana yang dapat ditindaklanjuti dan ditegakkan secara hukum," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penelitian Riset Brian Yuliarto
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/482/3222132//riset-cGyW_large.jpg
Riset: Makan Semangka Bisa Turunkan Risiko Penyakit Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222165//brian-hxGX_large.jpg
Cegah Kekerasan di Kampus, Mendiktisaintek Larang Ospek dan Aturan Senioritas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/65/3222130//mendiktisaintek-RrEw_large.jpg
Identitas Skandal Riset Palsu Terungkap, Mendikti: 4 Orang Lulusan S1 UNY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/612/3221649//pelukan-72hd_large.jpg
Riset: Pelukan Pasangan Bisa Meredakan Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/65/3221249//peneliti_indonesia_diduga_palsukan_riset_pakai_ai_di_forum_dunia_di_isppd_2026_denmark-LCNP_large.jpg
Viral! Peneliti Indonesia Diduga Palsukan Riset Pakai AI di Forum Dunia di ISPPD 2026 Denmark, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/612/3216700//riset-1ozW_large.jpg
Riset: Nonton Film Bareng Pasangan Bikin Hubungan Langgeng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement