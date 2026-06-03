Rano Karno Khawatir Kondisi Saluran Air di Bawah Rel Kereta Lenteng Agung

JAKARTA -Wagub DKI Jakarta, Rano Karno khawatir dengan kondisi saluran air yang ada di sekitar lokasi Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang ambles tersebut. Sebabnya, saluran itu juga melintasi bagian bawa rel kereta hingga ke Waduk UI, Depok.

"Problemnya ini, salurannya ada di bawah rel kereta api. Pertanyaannya, kalau misal terjadi sesuatu di bawah rel kereta api gimana caranya? Itu tadi saya tanya. Saya gak mau nutup-nutupin dan bukan berarti kita harus takut, tapi artinya kita mengantisipasi," ujarnya pada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, besi Armco saluran air di Jalan Raya Lenteng Agung yang mengalami ambles itu terjadi karena keropos atau rusak mengingat sudah tua usianya. Tidak hanya di kawasan Lenteng Agung, dia yakin kondisi tersebut terjadi di sejumlah titik lainnya di Jakarta yang saat ini tengah diinventarisir oleh Dinas SDA Jakarta.

"Ini jenis apa ya, besi tapi memang sudah cukup lama, mungkin lebih dari 30 tahun. Saya waktu ditanya di mana, saya bilang tidak memungkiri di Jakarta akan terjadi lagi (jalan amblas) karena banyak sekali armco-armco di Jakarta juga pada kondisi yang sama (yaitu) lama, tua, pasti keropos kalau besi," tuturnya.

"Bahkan kalau dari PDAM saya pernah dikasih tahu, 100 tahun pipa air kita tidak berganti. Makanya tadi saya baru tanya sudah mulai belum diinventarisir titik-titik mana (berpotensi) terjadi. Karena kalau terjadi lagi kita tahu segera, misalnya gini mungkin anda gak percaya kalau saya cerita ternyata ini sumbernya adalah air dari Waduk UI," jelas Rano lagi.

Dia menerangkan, saluran air tersebut berasal dari Waduk UI yang menghubungkan air dengan Sungai Ciliwung, yang mana saluran air itu menembus di Jalan Raya Lenteng Agung hingga ke rel kereta yang lokasinya beriringan dengan jalan ambles itu.