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Jalan Ambles di Pulogadung Makin Meluas, Warga Khawatir!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |11:56 WIB
Jalan Ambles di Pulogadung Makin Meluas, Warga Khawatir!
Jalan ambles di Pulogadung (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - Jalan di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, ambles hingga sepanjang 100 meter dan kondisinya telah berlangsung selama lima bulan. Bahkan, amblesnya jalan kini semakin meluas sehingga membuat warga khawatir.

Jalan yang berada di bantaran Kali Pulogadung itu terus mengalami pergeseran. Warga sekitar khawatir kondisi tersebut dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Pergeseran tanah terus meluas ke arah kali. Untuk mencegah terjadinya korban jiwa, jalan sepanjang hampir 100 meter tersebut ditutup sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

Saat ini, jalan hanya dapat dilintasi sepeda motor secara bergantian. Padahal, jalur alternatif tersebut setiap hari ramai digunakan warga untuk beraktivitas. Selama lima bulan terakhir, kondisi jalan yang ambles terus meluas hingga mencapai hampir 100 meter.

Ketua RT 12/RW 03 Pulogadung, Warjono, mengatakan amblesnya jalan diduga dipicu pengerukan kali yang terlalu dalam. Kondisi itu menyebabkan longsor pada bagian tepi kali.

"Akibat pengerukan kali terlalu dalam sehingga menyebabkan longsor. Warga berharap instansi terkait segera memperbaiki jalan ambles ini karena warga sudah khawatir akan mengancam keselamatan," katanya.

(Arief Setyadi )

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