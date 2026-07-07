Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Karyawan Pedal Padel Disekap 3 Hari di Lift dan Gudang karena Dituduh Curi Raket

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |01:00 WIB
Karyawan Pedal Padel Disekap 3 Hari di Lift dan Gudang karena Dituduh Curi Raket
Ilustrasi Penyekapan
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyampaikan perkembangan terkini terkait kasus karyawan Pedal Padel di Jakarta Selatan, yang dituduh mencuri raket kemudian disekap. Korban disekap selama tiga hari di lift dan gudang.

“Untuk penyekapan di dua ruangan tersebut. Jadi sebelumnya dia di lokasi lift, kemudian di lokasi lift dipindahkan ke lokasi gudang di sebelahnya. Jadi itu kan penyekapan selama tiga hari ya,” kata Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan Iptu Satrio kepada wartawan, Senin (6/7/2026).

Satrio menjelaskan, para pelaku mulanya hanya berniat menginterogasi korban terkait dugaan pencurian raket. Akan tetapi, prosesnya berjalan alot karena korban dinilai memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga dilakukan penyekapan.

“Awalnya tidak direncanakan. Jadi hanya mau menginterogasi saja, nah kemudian karena prosesnya mungkin agak berbelit-belit sehingga jadi terlalu lama nahan,” ujar dia.

“Sampai mungkin dia (pelaku) ingin mengetahui di mana raketnya dijual dan sebagainya. Jadi mungkin dari pihak korban sendiri menerangkannya belum jelas, sehingga berujung lama dalam hal menginterogasi," tutup Satrio.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral pencurian Padel Penyekapan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228581//hotman-HJ8p_large.jpg
Geram! Hotman Minta Kapolri Pajang Muka Polisi yang Siksa Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/338/3228550//viral-hsut_large.jpg
Bang Jago yang Pukuli Pemotor di Jagakarsa Positif Sabu, Polisi Buru Bandar Pemasok Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/338/3228552//penganiayaan-H7Nu_large.jpg
Motif Nyeleneh 'Bang Jago' Pemukul Pemotor di Jagakarsa, Ngaku Dapat Bisikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228491//said_iqbal-T9Hu_large.jpg
Buruh Korban Penyekapan Dilaporkan Balik Bos, Said Iqbal: Lawan, Jangan Takut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/338/3228479//penganiayaan-m8H0_large.jpg
Polisi Bakal Tes Urine ‘Bang Jago’ yang Pukul Pemotor di Jagakarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/338/3228475//viral-UF8y_large.jpg
Kronologi dan Duduk Perkara Pemotor Ninja Pukuli Pengendara di Jagakarsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement