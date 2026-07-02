Karyawan Toko Padel yang Disekap Dilaporkan Balik Atas Dugaan Pencurian

JAKARTA – Karyawan toko padel, Abdul Latif (AL), yang menjadi korban dugaan penyekapan kini dilaporkan balik ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan pencurian.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo, mengungkapkan laporan tersebut diterima pada Kamis, 25 Juni 2026, atau sehari setelah orang tua AL melaporkan dugaan penyekapan yang dialami anaknya.

"Benar pada tanggal 25 Juni pagi hari telah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dan telah melaporkan kasus pencurian. Pelapornya adalah MAS dan yang diduga terlapor adalah AL," kata Joko kepada wartawan, dikutip Kamis (2/7/2026).

Joko menjelaskan, berdasarkan laporan tersebut, AL diduga mengambil 10 unit raket padel serta sepasang sepatu dari toko tempatnya bekerja. Namun, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.

Menurutnya, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap AL sebagai terlapor. Hingga saat ini, AL belum dimintai keterangan terkait laporan tersebut.

"Nanti akan dijadwalkan lagi setelah tentunya kalau sudah saksi yang lain sudah cukup diundang, tentunya akan mengarah ke yang terduga, yang terlapor," ujarnya.