Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Karyawan Toko Padel yang Disekap Dilaporkan Balik Atas Dugaan Pencurian

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |10:40 WIB
Karyawan Toko Padel yang Disekap Dilaporkan Balik Atas Dugaan Pencurian
Polres Jaksel (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Karyawan toko padel, Abdul Latif (AL), yang menjadi korban dugaan penyekapan kini dilaporkan balik ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan pencurian.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo, mengungkapkan laporan tersebut diterima pada Kamis, 25 Juni 2026, atau sehari setelah orang tua AL melaporkan dugaan penyekapan yang dialami anaknya.

"Benar pada tanggal 25 Juni pagi hari telah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dan telah melaporkan kasus pencurian. Pelapornya adalah MAS dan yang diduga terlapor adalah AL," kata Joko kepada wartawan, dikutip Kamis (2/7/2026).

Joko menjelaskan, berdasarkan laporan tersebut, AL diduga mengambil 10 unit raket padel serta sepasang sepatu dari toko tempatnya bekerja. Namun, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.

Menurutnya, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap AL sebagai terlapor. Hingga saat ini, AL belum dimintai keterangan terkait laporan tersebut.

"Nanti akan dijadwalkan lagi setelah tentunya kalau sudah saksi yang lain sudah cukup diundang, tentunya akan mengarah ke yang terduga, yang terlapor," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/340/3227741//taufik_hidayat-bMrI_large.jpg
Penampakan Taufik Hidayat Jelang Rekonstruksi Kasus Penyekapan dan Penganiayaan di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/340/3227733//rekonstruksi_kasus_penganiayaan_taufik_hidayat_digelar_tertutup-fayB_large.jpg
Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Taufik Hidayat di Polda Jabar Digelar Tertutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/340/3227730//tersangka_taufik_hidayat-EleS_large.jpg
Polda Jabar Gelar Rekonstruksi Kasus Penyekapan Sadis Taufik Hidayat, Enam Lokasi Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/43/3227686//indonesian_padel_league_2026_resmi_diperkenalkan_sebagai_kompetisi_profesional_baru-Ek1o_large.jpg
Indonesian Padel League 2026 Dimulai Agustus, Masuki Era Profesional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/338/3227659//ilustrasi-iMsT_large.jpg
Usai Disekap, 3 Karyawan Dilaporkan Pemilik Percetakan ke Polres Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/338/3227276//kasus_penyekapan-I10M_large.jpg
Polisi Sebut 3 Karyawan Percetakan di Jakpus Disekap 21 Hari, Tak Boleh Diberi Makan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement