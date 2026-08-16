Megawati Tak Hadiri Upacara HUT Ke-81 RI di Istana, Ada Apa?

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyampaikan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tak menghadiri Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 17 Agustus 2026.

Djarot mengungkapkan alasan Megawati absen karena akan bertugas sebagai Inspektur Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia di Sekolah Partai DPP PDI-Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

"Ibu Mega menjadi inspektur upacara di Sekolah Partai," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip, Sabtu (15/8/2026).

Djarot pun memastikan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak akan menghadiri Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 17 Agustus 2026.

"Iya (tidak hadir)," ungkap Djarot.