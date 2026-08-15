Mensesneg Ungkap Ada Mantan Presiden Tak Akan Hadiri HUT Ke-81 RI di Istana

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terdahulu telah mengonfirmasi kehadiran pada peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara, Senin 17 Agustus 2026. Meski, ada juga yang menyampaikan tidak dapat hadir karena alasan tertentu.

“Sudah ada beberapa yang menyampaikan konfirmasi mengenai kehadiran. Ada juga yang menyampaikan konfirmasi berhalangan hadir oleh karena sesuatu hal,” kata Prasetyo, Sabtu (15/8/2026).

Meski demikian, dia tidak merinci siapa saja Presiden atau Wapres terdahulu yang telah mengonfirmasi kehadiran. Ia hanya menyebut salah satu yang berhalangan hadir adalah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Salah satunya kemarin yang sudah kami sampaikan adalah Pak SBY yang kebetulan jadwalnya bertepatan beliau harus cek kesehatan gitu ya yang bertabrakan dengan peringatan 17 Agustus,” ujarnya.

Prasetyo menambahkan, seluruh pihak telah dihubungi, termasuk keluarga Proklamator Soekarno dan Mohammad Hatta serta keluarga para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu.