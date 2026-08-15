Rangkaian Demo Udara HUT Ke-81 RI, Rafale Bakal Pamer Manuver High-G Turn di Depan Prabowo

JAKARTA - Sebanyak 81 alat utama sistem senjata (alutsista) bakal tampil dalam demo udara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Sejumlah formasi dan manuver akan ditampilkan pesawat-pesawat milik TNI.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan, sebelum upacara, pesawat ANKA akan diterbangkan untuk memantau situasi dan cuaca. Selanjutnya, akan dilakukan penerjunan gabungan pasukan khusus dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) menggunakan pesawat CN-295.

"Kita terbangkan pesawat ANKA, pesawat terbang tanpa awak untuk memantau situasi, memantau cuaca gitu. Kemudian ada penerjunan yang dilaksanakan oleh gabungan pasukan khusus baik dari Kopassus, baik dari Pasgat juga, dan kita terbangkan menggunakan CN295 sebelum upacara," ujar Tonny, Sabtu (15/8/2026).

Selanjutnya, kata Tonny, helikopter akan melintas dengan membawa Giant Flag atau Bendera Merah Putih berukuran raksasa. Helikopter tersebut akan melintas di depan Istana.

"Kemudian kita menerbangkan juga helikopter yang membawa Giant Flag, bendera ukuran 20x30 kalau tidak salah ya nanti kita cek, 20x30, kemudian lewat di depan istana," imbuhnya.

Setelah upacara selesai, demo udara akan kembali dimulai. Pesawat-pesawat tempur TNI AU akan membuat formasi membentuk angka 81. "Setelah itu pesawat tempur membuat formasi membentuk angka 81, gabungan pesawat tempur," tutur Tonny.