JAKARTA - Sebanyak 76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) telah dikukuhkan di Istana Negara hari ini, Sabtu (15/8/2026). Mereka akan bertugas pada Upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka pada Senin 17 Agustus 2026.
Pengukuhan anggota Paskibraka ini dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Dengan memohon ridho Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara,” ucap Wapres Gibran saat mengukuhkan 76 Paskibraka 2026.
Berikut daftar lengkap 76 nama Paskibraka 2026:
1. Provinsi Aceh
Putra: Muhammad Hibban Annafis
Putri: Zilqueensa Abintary Laudicia Simatupang
2. Provinsi Sumatera Utara
Putra: Gussa Oliver Nainggolan
Putri: Felesia Rismaito Munthe
3. Provinsi Sumatera Barat
Putra: Ahmad Alfatih
Putri: Ulya Kireina Halim
4. Provinsi Riau
Putra: Rizqy Aditya Siregar
Putri: Arifa Rahma Maulydha
5. Provinsi Jambi
Putra: Achmad Fachri Mubarok
Putri: Rizkia Putri
6. Provinsi Sumatera Selatan
Putra: Muhammad Ikhsan Nugroho
Putri: Khalyana Zahira Sandi
7. Provinsi Bengkulu
Putra: M. Aryo Wira Zandhyka. Y
Putri: Nadine Permata Vanza