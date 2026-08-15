Dikukuhkan Gibran, Berikut Daftar 76 Paskibraka Nasional Upacara HUT Ke-81 RI

JAKARTA - Sebanyak 76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) telah dikukuhkan di Istana Negara hari ini, Sabtu (15/8/2026). Mereka akan bertugas pada Upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka pada Senin 17 Agustus 2026.

Pengukuhan anggota Paskibraka ini dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan memohon ridho Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara,” ucap Wapres Gibran saat mengukuhkan 76 Paskibraka 2026.

Berikut daftar lengkap 76 nama Paskibraka 2026:

1. Provinsi Aceh

Putra: Muhammad Hibban Annafis

Putri: Zilqueensa Abintary Laudicia Simatupang

2. Provinsi Sumatera Utara

Putra: Gussa Oliver Nainggolan

Putri: Felesia Rismaito Munthe

3. Provinsi Sumatera Barat

Putra: Ahmad Alfatih

Putri: Ulya Kireina Halim

4. Provinsi Riau

Putra: Rizqy Aditya Siregar

Putri: Arifa Rahma Maulydha

5. Provinsi Jambi

Putra: Achmad Fachri Mubarok

Putri: Rizkia Putri

6. Provinsi Sumatera Selatan

Putra: Muhammad Ikhsan Nugroho

Putri: Khalyana Zahira Sandi

7. Provinsi Bengkulu

Putra: M. Aryo Wira Zandhyka. Y

Putri: Nadine Permata Vanza