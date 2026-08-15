Wapres Gibran Kukuhkan 76 Paskibraka 2026 di Istana Negara

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas pada HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Pengukuhan itu digelar di Istana Negara pada Sabtu (15/8/2026) dengan Gibran selaku pembina upacara.

"Dengan memohon rida Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat pusat tahun 2026, yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2026. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberikan rahmat dan kemudahan menjalankan tugas negara," kata Gibran.

Usai pengukuhan, Gibran secara simbolis menyematkan lencana kepada pemimpin upacara sebagai tanda pengukuhan sebagai anggota Paskibraka. Sebelum dikukuhkan, para anggota Paskibraka mengucapkan Ikrar Putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

Saat prosesi pengucapan ikrar, Pemimpin Upacara Julita Rista Lestari, perwakilan dari Kalimantan Timur, memegang dan meletakkan Bendera Merah Putih di dada kirinya. Berikut ikrarnya:

"Ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku putra Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku bahwa aku adalah makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta dan bersumber pada-Nya. Aku mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Aku mengaku berbangsa satu, Bangsa Indonesia.