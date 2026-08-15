Bermimpi sejak SD, Siswa Yatim Piatu Asal Papua Pegunungan Jadi Paskibraka Nasional

JAKARTA - Sejak kecil, Julia Maharani Dabi selalu antusias menyaksikan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia melalui layar kaca. Siswa SMAN 1 Wamena, Papua Pegunungan, ini mengaku selalu terkesima melihat jajaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) berbaris dan mengibarkan Sang Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan.

Hingga suatu hari, ia pun berharap dapat menjadi bagian dari pasukan tersebut. “Saya kalau 17-an, setiap hari saya nonton. Mereka langkahnya tegap, saya berpikir pasti saya bisa. Saya percaya diri kalau saya akan mengibarkan bendera,” ujar Julia dikutip Sabtu (15/8/2026).

Dorongan itu semakin kuat setelah kedua orangtuanya turut mendukung dan memotivasi Julia untuk meraih impian tersebut. Terlebih, menurut mereka, Julia memiliki postur tinggi sehingga sangat cocok menjadi bagian dari Paskibraka.

Impian tersebut perlahan mulai mendekati kenyataan ketika Julia menjadi siswa baru di SMAN 1 Wamena. Saat proses penerimaan siswa baru, kakak kelas Julia terkesan dengan postur tubuhnya yang tinggi dan tegap. Tak hanya itu, mereka juga menyukai cara Julia melangkahkan kaki.

Tak butuh waktu lama, sang kakak kelas pun menanyakan kesediaan Julia untuk bergabung dalam pelatihan pasukan pengibar bendera. Pertanyaan tersebut langsung disambut baik olehnya.