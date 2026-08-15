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Wapres Gibran Kukuhkan Paskibraka 2026 di Istana, Prabowo-Megawati Tak Terlihat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |14:30 WIB
Wapres Gibran Kukuhkan Paskibraka 2026 di Istana, Prabowo-Megawati Tak Terlihat
Wapres Gibran Rakabuming Raka kukuhkan Paskibraka 2026 (Foto: Tangkapan layar/Riyan Rizki)
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JAKARTA - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memimpin pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2026 di Istana Negara, Jakarta, pada Sabtu (15/8/2026). Pantauan di Istana Negara, terlihat Gibran hadir dengan mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi dan peci.

Tampak hadir mendampingi Gibran, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Kemudian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sementara itu tidak terlihat Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hadir dalam kegiatan pengukuhan ini.

Sebagai informasi, sebanyak 76 Paskibraka 2026 akan dikukuhkan untuk upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Setiap provinsi di Indonesia mengirimkan dua perwakilan Paskibraka.

(Arief Setyadi )

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