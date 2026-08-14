Kepala OIKN Kukuhkan Paskibraka, Siap Kibarkan Merah Putih saat HUT Ke-81 RI di IKN

NUSANTARA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Kantor OIKN, Jumat (14/8/2026). Mereka akan bertugas dalam Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Plaza Seremoni IKN.

"Dengan memohon rida Allah Yang Mahakuasa, pada hari ini, saya mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai Pasukan Pengibar Bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026," ucap Basuki saat pengukuhan.

Ia berharap seluruh anggota Paskibraka diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus. Adapun total anggota Paskibraka yang akan bertugas berjumlah puluhan orang ditambah lima cadangan.

"Ini pasukan Paskibraka ini yaitu biasa kan 17, 8, 4, 5 cadangan," kata Basuki usai pengukuhan.

Sementara komposisi anggota tahun ini berasal dari Purna Paskibraka Kutai Kartanegara (Kukar) dan siswa SMA Taruna Nusantara. Seluruh anggota yang telah dikukuhkan akan bertugas sebagai pengibar dan penurun Sang Saka Merah Putih.