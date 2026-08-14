Prabowo Geram Ada Korupsi di Program MBG: Mereka Orang Biadab, Tak Pantas Dihormati!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan masih adanya anak Indonesia yang mengalami stunting. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dipastikan terus dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan dan efisiensi.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menekankan persoalan stunting tidak boleh dianggap sebagai kondisi yang biasa. Menurutnya, pemerintah harus terus berupaya memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak.

"Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting, kita tidak boleh menerima itu," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan, tekadnya untuk melanjutkan program MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi," ujarnya.