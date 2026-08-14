Minta Izin Lanjut Pidato Setelah Shalat Jumat, Prabowo: PKS Sudah Lirik!

Minta Izin Lanjut Pidato Setelah Shalat Jumat, Prabowo: PKS Sudah Lirik!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto turut meminta izin minum kopi kembali di tengah pidato kenegaraan dalam forum Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI dan DPD RP 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Mulanya, Prabowo menjelaskan data digitalisasi pendaftaran bansos untuk program PKH. Namun, Prabowo salah ucap nama program tersebut.

"Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bansos untuk program PHK. Izin minum kopi lagi. PKH," kata Prabowo yang langsung disambut tawa sejumlab peserta sidang.

Prabowo pun menyadari waktu telah mau memasuki ibadah salat Jumat. Ia pun berkelakar bahwa kader PKS telah melirik-lirik.

"Mau sembayang Jumat ini. PKS sudah melirik-melirik. Sebentar. 7 menit," ucap Prabowo disambut tawa peserta.

(Fahmi Firdaus )

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