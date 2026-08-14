Prabowo Kelakar Daerah Penghasil Kopi Dukung Dirinya: Tenang, Pemilu Masih Lama

Presiden Prabowo menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR di Jakarta (Foto: YouTube/Sekretariat Presiden)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026. Prabowo berseloroh daerah-daerah penghasil kopi di Indonesia bakal memberikan dukungan kepadanya.

Momen itu terjadi ketika Prabowo meminta izin untuk berhenti sejenak dari pidatonya di hadapan para peserta sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Prabowo kemudian mengambil cangkir kopi yang telah tersedia di atas podium dan meminumnya.

"Maaf saya mohon izin," kata Prabowo sambil mengangkat cangkir kopi tersebut.

Usai menyeruput kopi, Prabowo memuji kualitas kopi Indonesia. Ia kemudian mengaitkan daerah penghasil kopi dengan dukungan politik terhadap dirinya.

"Memang kopi di Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti dukung saya," ujar Prabowo.