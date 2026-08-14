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Prabowo Kenalkan Joko Purnomo Petani Asal Ngawi di Sidang Tahunan MPR

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |11:16 WIB
Prabowo Kenalkan Joko Purnomo Petani Asal Ngawi di Sidang Tahunan MPR
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memperkenalkan Joko Purnomo, petani asal Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan, Joko merupakan Ketua Kelompok Tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi. Menurutnya, Joko menjadi salah satu petani yang merasakan manfaat dari berbagai program pemerintah di sektor pertanian.

“Pak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani. Dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah,” kata Prabowo.

Prabowo mengeklaim dukungan tersebut membuat Joko kini mampu melakukan panen hingga tiga kali dalam setahun. Produktivitasnya bahkan mencapai 9 ton padi per hektare.

“Dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah, dia sekarang mampu panen tiga kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektare,” ujarnya.

Selain dukungan tersebut, Prabowo mengatakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen turut membantu petani menekan biaya produksi.

“Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya,” jelas Prabowo.

 

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