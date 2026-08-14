Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hampir 2 Tahun Pimpin Indonesia, Prabowo Ungkap 4 Pedoman Pemerintahannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |11:09 WIB
Hampir 2 Tahun Pimpin Indonesia, Prabowo Ungkap 4 Pedoman Pemerintahannya
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR di Jakarta, 14 Agustus 2026. (Foto: YouTube/Sekretariat Presiden))
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pidato tersebut, Prabowo memaparkan empat pedoman yang dijalankan dalam memimpin Kabinet Merah Putih.

“Saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan empat pedoman utama,” kata Prabowo.

Pedoman pertama adalah pemerintah bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, jajaran kabinet bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital.

“Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236438//prabowo-DLrA_large.jpg
Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc, Istana Tegaskan Tak Terbatas Benahi BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236428//mensesneg-cfRn_large.jpg
Istana Pastikan Bakal Selektif Terkait Wacana Kewarganegaraan Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236422//jokowi-fYZ7_large.jpg
Jokowi Disebut Bapak Infrastruktur, DPD: Bukan Sekadar Beri Julukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236349//mensesneg-G7AX_large.jpg
Penjelasan Istana soal Konsep Ambulans Udara-Dokter Terbang yang Diusulkan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236277//menkum-wdO3_large.jpg
Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc Usut Direksi BUMN 30 Tahun Terakhir, Menkum: Itu Warning
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236274//prabowo_subianto-QzXS_large.jpg
Prabowo: Kekayaan Indonesia Harus Diubah Jadi Kekuatan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement