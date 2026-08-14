Hampir 2 Tahun Pimpin Indonesia, Prabowo Ungkap 4 Pedoman Pemerintahannya

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR di Jakarta, 14 Agustus 2026. (Foto: YouTube/Sekretariat Presiden))

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pidato tersebut, Prabowo memaparkan empat pedoman yang dijalankan dalam memimpin Kabinet Merah Putih.

“Saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan empat pedoman utama,” kata Prabowo.

Pedoman pertama adalah pemerintah bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, jajaran kabinet bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital.

“Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Prabowo.