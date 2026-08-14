Banyak Menteri Sakit hingga Dioperasi, Prabowo: Bukti Kesungguhan Pemerintahan yang Saya Pimpin!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan banyak para menteri-menterinya mengalami kelelahan hingga pingsan dan operasi lantaran bekerja keras.

Demikian sampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Awalnya, Prabowo menyampaikan pemerintah yang ia pimpin berhasil merampungkan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan pemerintahannya.

Prabowo mengatakan capaian tersebut menjadi bukti persoalan besar dapat mulai diselesaikan ketika pemerintah berani mengambil keputusan dan bekerja secara sungguh-sungguh.

“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak diselesaikan,” kata Prabowo.

Prabowo mengeklaim pihaknya telah menjalankan satu kebijakan transformatif setiap lima hari. Menurutnya, ritme tersebut menunjukkan besarnya upaya pemerintah untuk bergerak cepat dalam menghadapi berbagai persoalan yang sebelumnya dianggap terlalu sulit untuk diselesaikan.

Namun demikian, Prabowo menegaskan pemerintah belum dapat menyatakan seluruh persoalan bangsa telah selesai. Begitu pula dengan seluruh janji yang disampaikan saat awal pemerintahan, masih ada yang harus dituntaskan.