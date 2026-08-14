Ketua MPR: Kita Alami Pahitnya Penjajahan Panjang, Indonesia Terus Berdiri Bersama Rakyat Palestina!

JAKARTA - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menegaskan, sikap Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina yang terus diusik Israel dan koloninya.

Demikian disampaikan Prabowo pada pidatonya dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD Tahun 2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

"Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak bergeser. Dukungan atas Perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap suatu agama atau bangsa," kata Muzani.

Muzani menjelaskan, dukungan tersebut berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Menurutnya, perjuangan kemerdekaan Indonesia berjalan panjang sehingga tidak bisa acuh terhadap kekerasan yang dialami rakyat Palestina.

"Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan panjang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan," ujarnya.