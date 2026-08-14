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Pimpin Doa di Sidang Tahunan MPR, Menag: Lindungi Indonesia dari Fitnah dan Pengkhianatan

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |09:38 WIB
Pimpin Doa di Sidang Tahunan MPR, Menag: Lindungi Indonesia dari Fitnah dan Pengkhianatan
Menteri Agama Nasaruddin Umar (foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar memimpin pembacaan doa dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam doanya, Menag berharap sidang tahunan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh potensi bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global.

“Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya,” kata Menag.

Nasaruddin juga secara khusus memohon perlindungan bagi bangsa Indonesia dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal.

“Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru,” ucapnya.

 

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