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Mensesneg Sebut Bakal Ada Kejutan dalam Pidato Prabowo di Sidang Tahunan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |09:17 WIB
Mensesneg Sebut Bakal Ada Kejutan dalam Pidato Prabowo di Sidang Tahunan
Mensesneg Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, sejumlah hal telah disiapkan Prabowo untuk disampaikan dalam pidato kenegaraan. Dia bahkan menyebut bakal ada kejutan dalam pidato tersebut.

"Tahun ini, tentu banyak yang menantikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Ada beberapa hal yang sudah disiapkan dan ada kejutan," kata Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan.

Prasetyo mengatakan masyarakat sebaiknya tidak hanya menyimak potongan-potongan pidato yang beredar di media sosial. Dia mengajak masyarakat dan awak media mengikuti seluruh rangkaian pidato Presiden secara utuh.

"Karena itu, saya mengajak masyarakat dan rekan-rekan media untuk mengikuti seluruh rangkaian pidato Presiden secara utuh, baik pada sesi pagi maupun sesi penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan pada siang hari," ujar Prasetyo.

 

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