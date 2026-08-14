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Jelang HUT Ke-81 RI, Mobil Maung Prabowo dan Gibran Dihias Nuansa Merah Putih

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |08:41 WIB
Jelang HUT Ke-81 RI, Mobil Maung Prabowo dan Gibran Dihias Nuansa Merah Putih
Mobil Maung Kepresidenan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Nuansa kemerdekaan mulai terlihat pada kendaraan kepresidenan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Mobil Maung MV3 Garuda Limousine yang digunakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut dihias dengan ornamen bernuansa kemerdekaan.

Hal tersebut terlihat saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026) pagi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, mobil Maung yang ditumpangi Gibran turut dihias dengan stiker angka 81 berukuran besar berwarna merah pada bagian pintu. Angka tersebut menjadi penanda visual peringatan HUT ke-81 RI.

Sementara itu, mobil yang ditumpangi Prabowo terlihat dipasangi bendera Merah Putih berukuran kecil pada bagian depan, tepat di dekat kap mesin. Tampak pula bendera bergambar logo Garuda berlatar belakang biru langit.

Ornamen bernuansa merah putih pada kendaraan kepresidenan tersebut turut menjadi perhatian di tengah persiapan berbagai kegiatan kenegaraan menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
 

(Awaludin)

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