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Hadiri Sidang Tahunan MPR, Komeng Ungkap Harapan untuk Prabowo

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |08:34 WIB
Hadiri Sidang Tahunan MPR, Komeng Ungkap Harapan untuk Prabowo
Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami atau Komeng (foto: dok ist)
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JAKARTA - Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Bustami atau yang dikenal dengan Komeng, mengungkap harapannya saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Komeng berharap pemerintah terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, hal terpenting yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan rakyat benar-benar dapat hidup sejahtera.

"Betul-betul rakyat menjadi sejahtera," ujar Komeng.

Saat ditanya mengenai harapan atau pesan yang ingin disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Komeng memberikan jawaban bernada candaan.

"Saya dengan presiden tidak minta harapan, tapi minta juara satu," kata Komeng sambil tertawa.

 

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