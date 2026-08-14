8.095 Personel Gabungan Kawal Pidato Kenegaraan Prabowo di DPR

JAKARTA - Sebanyak 8.095 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan rangkaian kegiatan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

"Sebanyak 8.095 personel gabungan TNI-Polri kami siapkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Pidato Kenegaraan Presiden RI berjalan aman, tertib, dan lancar," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, Jumat (14/8/2026).

Reynold mengatakan, personel akan ditempatkan di sejumlah titik untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat di sekitar kawasan DPR/MPR RI.

"Kami mengedepankan pola pengamanan yang humanis dan persuasif. Kami juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan demi keamanan dan kelancaran bersama," ujarnya.

Selain melakukan pengamanan di lokasi kegiatan, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat juga melakukan pengaturan lalu lintas dan pemantauan situasi di sejumlah ruas jalan yang menjadi akses menuju kawasan DPR/MPR RI.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Apabila menemukan gangguan kamtibmas atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan Polisi 110," pungkas Reynold.



(Awaludin)

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