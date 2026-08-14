Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Tembus 34 Derajat

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Jumat (14/8/2026), didominasi kondisi cerah hingga berawan.

Berdasarkan prakiraan BMKG, pada pagi hari, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca Jabodetabek secara umum diprediksi cerah hingga cerah berawan.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 22-33 derajat Celsius. Sementara wilayah Jabodetabek lainnya diprediksi memiliki suhu udara berkisar 26-34 derajat Celsius.

Adapun tingkat kelembapan udara diprakirakan berada pada rentang 34-92 persen. Sementara itu, angin permukaan diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5-30 kilometer per jam.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada Jumat besok tetap disarankan memperhatikan kondisi cuaca dan menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan prakiraan BMKG.

(Awaludin)

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