Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Tembus 34 Derajat

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Tembus 34 Derajat
Cerah berawan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Jumat (14/8/2026), didominasi kondisi cerah hingga berawan.

Berdasarkan prakiraan BMKG, pada pagi hari, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca Jabodetabek secara umum diprediksi cerah hingga cerah berawan.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 22-33 derajat Celsius. Sementara wilayah Jabodetabek lainnya diprediksi memiliki suhu udara berkisar 26-34 derajat Celsius.

Adapun tingkat kelembapan udara diprakirakan berada pada rentang 34-92 persen. Sementara itu, angin permukaan diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5-30 kilometer per jam.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada Jumat besok tetap disarankan memperhatikan kondisi cuaca dan menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan prakiraan BMKG.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
cerah berawan BMKG Cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236435//gempa-89Ox_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,7 Memicu Tsunami di NTT Membuka Luka Sejarah 1992
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236433//gempa-uY1X_large.jpg
235 Kali Gempa Susulan Guncang NTT, Bakal Meluruh dalam Waktu 2-3 Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236418//gempa-zJ0l_large.jpg
Gempa M6,4 di Simalungun Sumut, BMKG: Berpusat di Darat Akibat Subduksi Lempeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236416//gempa-ToBI_large.jpg
Update! Gempa Dahsyat M7,7 di NTT, Korban Meninggal Dunia Bertambah Jadi 47 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236414//prabowo-yrhZ_large.jpg
Prabowo Sampaikan Duka atas Musibah Gempa di NTT, Perintahkan Jajaran Bergerak Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236413//gempa-iqEP_large.jpg
Pascagempa M7,7 NTT, Tsunami 1,61 Meter Terjadi di Reo Manggarai 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement