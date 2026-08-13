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Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |05:02 WIB
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Hari Ini
Ilustrasi cuaca cerah (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Cuaca di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis (13/8/2026) diprakirakan didominasi kondisi cerah berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Di wilayah DKI Jakarta, cuaca cerah diprakirakan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Kepulauan Seribu diprediksi mengalami cuaca cerah berawan.

Beralih ke wilayah Bogor, seperti Kabupaten Bogor diprakirakan cerah, sedangkan Kota Bogor diprediksi cerah berawan. Untuk wilayah Bekasi, baik Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi diprakirakan mengalami cuaca cerah. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kota Depok.

Sementara wilayah Tangerang juga diprakirakan didominasi cuaca cerah. Kondisi tersebut diprediksi terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, hingga Kota Tangerang Selatan.

Dengan demikian, berdasarkan data BMKG, hampir seluruh wilayah Jabodetabek diprakirakan mengalami cuaca cerah pada 13 Agustus 2026. Hanya Kepulauan Seribu dan Kota Bogor yang diprediksi cerah berawan.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG cuaca
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