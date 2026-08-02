Ramalan Cuaca Jabodetabek, Jaksel dan Depok Berpotensi Hujan Ringan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (2/8/2026) didominasi cerah hingga cerah berawan.

Cuaca cerah diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur, sebagaimana dilansir dari laman BMKG. Sementara Jakarta Selatan berpotensi diguyur hujan ringan.

Untuk wilayah penyangga Jakarta, cuaca cerah diprakirakan terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Adapun Kota Depok diprakirakan mengalami hujan ringan.

Sedangkan di wilayah Tangerang, seperti Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diprakirakan bercuaca cerah berawan.



(Arief Setyadi )

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