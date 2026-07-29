Ramalan Cuaca, Sejumlah Wilayah Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (29/7/2026) didominasi berawan hingga cerah berawan. Namun, ada sejumlah wilayah diperkirakan hujan ringan.

Melansir laman BMKG, untuk wilayah DKI Jakarta, BMKG memprediksi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur berada dalam kondisi berawan. Sementara Jakarta Selatan diprakirakan hujan ringan.

Di wilayah Jawa Barat yang masuk kawasan Jabodetabek, khususnya Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi diprediksi berawan. Sedangkan Kota Depok diprakirakan hujan ringan.

Sedangkan wilayah Banten menunjukkan kondisi cuaca yang beragam. Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diprakirakan cerah berawan, sementara Kota Tangerang Selatan berpotensi hujan ringan.

(Arief Setyadi )

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