CENTCOM: Serangan Udara AS di Sekitar Selat Hormuz Sudah Tak Lagi Efektif

WASHINGTON - Komandan tertinggi Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah, Laksamana Brad Cooper, telah memberi tahu Presiden Donald Trump bahwa menyerang target Iran di sekitar Selat Hormuz tidak lagi efektif, demikian dilaporkan Axios pada Minggu (26/7/2026) mengutip dua orang yang mengetahui masalah tersebut.

Cooper, yang memimpin Komando Pusat AS (CENTCOM), dilaporkan mengatakan kepada Trump bahwa target pemboman yang telah ditentukan di daerah tersebut sebagian besar telah habis. Ia menambahkan bahwa tidak ada gunanya melanjutkan serangan kecuali AS kembali ke operasi tempur besar-besaran, menurut Axios.

Trump menghentikan serangan pada Jumat (24/7/2026), mengakhiri kampanye pemboman selama 13 hari secara tiba-tiba di tengah laporan bahwa mediator regional bergegas untuk menengahi gencatan senjata baru. Beberapa media berita Amerika melaporkan bahwa Trump juga khawatir tentang menipisnya persediaan pencegat yang digunakan untuk melawan serangan rudal dan drone balasan Iran terhadap pangkalan-pangkalan di seluruh Timur Tengah. Namun, Trump membantah bahwa AS kekurangan amunisi.

Selat Hormuz, jalur pelayaran vital, tetap ditutup untuk pelayaran komersial reguler meskipun Amerika Serikat melakukan serangan terhadap infrastruktur pelabuhan dan situs militer Iran di selatan negara itu. AS melanjutkan blokade maritimnya terhadap Iran awal bulan ini setelah serangan terhadap kapal tanker yang mencoba melintasi selat tersebut.

Kedua pihak telah mengisyaratkan bahwa gencatan senjata, yang pertama kali dicapai pada April dan kemudian diperluas melalui nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 17 Juni, pada dasarnya telah berakhir.

Babak permusuhan terbaru meletus karena perbedaan interpretasi MoU, yang dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak waktu untuk negosiasi mengenai program nuklir Iran. Teheran bersikeras bahwa mereka berhak untuk mengendalikan semua lalu lintas melalui Selat Hormuz dan telah menyebut rute yang ditetapkan oleh Angkatan Laut AS sebagai tindakan ilegal.

(Rahman Asmardika)

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