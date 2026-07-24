Jet Tempur AS Bombardir Pulau Qeshm dan Kota Ahvav Iran, 4 Orang Tewas

JAKARTA – Militer Amerika Serikat (AS) kembali melakukan serangan udara besar-besaran ke sejumlah kota di Iran, pada Jumat (24/7/2026). Sejumlah ledakan dilaporkan terdengar di berbagai wilayah, salah satunya di Pulau Qeshm.

Diketahui, Pulau Qeshm adalah salah satu pulau terbesar di Teluk Persia, Iran yang terletak di Selat Hormuz.

“Kami menerima laporan dari Pulau Qeshm dalam beberapa jam terakhir. Ledakan terdengar di pulau ini, yang merupakan salah satu lokasi geostrategis terpenting karena merupakan pulau terbesar di sekitar Selat Hormuz,” ujar laporan jurnalis Aljazeera seperti dikutip Okezone.

Suara ledakan hebat juga terdengar di Kota Ahvaz. Dalam serangan tersebut, empat orang tewas dan lima lainnya terluka.

“Setiap kali Iran akan memberikan respons yang lebih dahsyat, serangan balasan yang lebih kuat seperti yang telah kita saksikan di seluruh wilayah, yang menargetkan aset militer AS,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim mendapatkan kemenangan besar di Iran.