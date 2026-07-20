Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Rudal Iran Hantam Pangkalan Militer di Yordania, Korban Jiwa Tentara AS Bertambah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |15:11 WIB
Serangan Rudal Iran Hantam Pangkalan Militer di Yordania, Korban Jiwa Tentara AS Bertambah
Ledakan akibat serangan rudal Iran di Bandara Aqaba, Yordania.
A
A
A

TEHERAN - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menyerang pesawat-pesawat Amerika Serikat (AS) di Bandara Aqaba, Yordania, selama serangkaian serangan rudal balistik berat. IRGC mengatakan mereka meluncurkan rudal balistik ke pesawat angkut C-17 dan pesawat P-8 AS di Bandara Aqaba, Yordania, dan mengklaim beberapa di antaranya mengalami kerusakan parah.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh IRIB, IRGC juga mengklaim bahwa 20 hanggar yang menampung pasukan AS di Pangkalan Udara Muwaffaq Salti/Al-Azraq hancur.

Sebuah drone MQ-9 dilaporkan telah dicegat dan ditembak jatuh di atas Eslamabad-e Gharb di Provinsi Kermanshah, Iran barat, menurut Kantor Berita Mehr.

Menurut laporan tersebut, drone itu menjadi sasaran sistem pertahanan udara canggih yang dioperasikan oleh Angkatan Udara IRGC dan terhubung ke jaringan pertahanan udara terpadu Iran.

Korban jiwa di pihak AS juga dilaporkan bertambah setelah seorang lagi tentara tewas dalam operasi penjinakan bahan peledak dari drone Iran di Irak. Ini menambah jumlah korban tewas tentara AS menjadi 17 orang sejak perang dimulai pada Februari.

Pada Jumat (17/7/2026), dua tentara AS tewas akibat serangan Iran di Yordania, dengan beberapa masih belum ditemukan.

Ledakan Kapal Tanker

Sementara itu, IRGC mengatakan dua kapal tanker minyak meledak dan dihentikan di Selat Hormuz selatan tadi malam, menurut kantor berita semi-resmi Tasnim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/18/3230952//viral-hlFT_large.jpg
Iran Ngamuk! Markas Militer Amerika di Yordania Dihujani Rudal, 2 Tentara AS Tewas dan 1 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/18/3230866//perang-fQki_large.jpg
AS Mengganas, Hantam Iran Bertubi-tubi Bidik Bunker Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/18/3230728//selat_bab_el_mandeb-W3LJ_large.jpg
Houthi Akan Tutup Selat Bab el-Mandeb Jika AS Serang Fasilitas Energi Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/18/3230636//donald_trump-A6mh_large.jpg
Trump Sesumbar AS Menang Besar di Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/18/3230601//ilustrasi-ZJGx_large.jpg
Serangan AS Masuki Hari Kelima, Iran Terus Hantam Pangkalan Militer di Teluk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/18/3230394//ilustrasi-LXbo_large.jpg
Iran Nyatakan Selat Hormuz Tetap Ditutup Sampai AS Penuhi Syarat Teheran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement