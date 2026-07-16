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Iran Nyatakan Selat Hormuz Tetap Ditutup Sampai AS Penuhi Syarat Teheran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |08:54 WIB
Iran Nyatakan Selat Hormuz Tetap Ditutup Sampai AS Penuhi Syarat Teheran
Ilustrasi.
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TEHERAN - Iran menyatakan bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat (AS) menerima syarat-syarat Teheran untuk membuka kembali jalur air strategis tersebut. Pernyataan itu diumumkan di tengah meningkatnya serangan antara kedua belah pihak setelah perang kembali pecah pekan lalu.

Menurut kantor berita semi-resmi Mehr News Agency, juru bicara militer Iran Mohammad Akrami-Nia mengatakan pada Rabu (15/7/2026) bahwa kendali atas selat tersebut harus berada di bawah wewenang Iran sebelum dapat dibuka kembali.

Ia mengatakan Washington harus mematuhi ketentuan kesepakatan perdamaian kerangka kerja bulan lalu, menghentikan apa yang disebutnya sebagai tindakan permusuhan, dan menerima aturan Iran yang mengatur selat tersebut, demikian dilansir TRT.

Akrami-Nia menambahkan bahwa aksi militer AS yang berkelanjutan tidak akan memaksa Iran untuk membuka kembali jalur air tersebut.

Sementara itu, Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan pada Kamis (16/7/2026) pagi bahwa operasi mereka saat ini difokuskan pada penghancuran infrastruktur ofensif AS di seluruh wilayah, menambahkan bahwa fase-fase selanjutnya dari kampanye tersebut akan menyusul.

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Topik Artikel :
Perang AS-Iran Selat Hormuz Iran
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