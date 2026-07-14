Dituduh Spionase Iran, 3 Orang Dijatuhi Hukuman Penjara Seumur Hidup di Bahrain

BAHRAIN - Pihak berwenang Bahrain mengatakan tiga orang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena menjadi agen spionase untuk IRGC Iran.

“Tiga terdakwa didakwa bersekongkol dengan Korps Garda Revolusi Iran yang teroris dan para anggotanya untuk membantu tindakan permusuhan dan terorisme terhadap Kerajaan Bahrain dan untuk merugikan kepentingannya,” kata pihak penuntut, dikutip Aljazeera, Selasa (14/7/2026).

Sejak perang dimulai, negara-negara Teluk, yang telah menanggung beban terberat dari serangan Teheran, telah menindak tegas sel-sel yang diduga terkait dengan IRGC.

Bahkan, Manama juga telah menindak tegas mereka yang menyatakan dukungan untuk Teheran.

(Arief Setyadi )

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