Hadiri Pemakaman Ayatulloh Khamenei di Iran, Ketua MPR: Saya Diutus Presiden

JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menghadiri prosesi pemakaman mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei. Muzani akan didampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam agenda tersebut.

Muzani mengaku diutus langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri prosesi pemakaman di Iran.

"Saya sebagai Ketua MPR RI bersama Menteri Luar Negeri Sugiono diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri acara prosesi pemakaman mendiang Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatulloh Khamenei di Masyhad, Iran," kata Muzani melalui di akun Instagram pribadinya, Selasa (7/7/2026).

Muzani menyampaikan bahwa dirinya bersama Sugiono akan menuju Iran pada Kamis, 9 Juli 2026. Menurutnya, saat ini rencana keberangkatan sedang dimatangkan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

"Kehadiran kami merupakan representasi resmi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang turut berduka cita atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatulloh Khamenei," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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