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Menlu dan Ketua MPR RI Akan Hadiri Pemakaman Ali Khamenei

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |21:01 WIB
Menlu dan Ketua MPR RI Akan Hadiri Pemakaman Ali Khamenei
Menlu RI Sugiono (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani direncanakan menghadiri upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 9 Juli 2026.

“Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya? Kamis. Kita berencana akan hadir. Rencananya akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI,” ujar Sugiono usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Sugiono mengatakan pemerintah Indonesia masih menunggu kepastian teknis dari otoritas Iran terkait lokasi yang memungkinkan bagi delegasi RI untuk menghadiri prosesi pemakaman tersebut.

“Jadi secara logistik masih memungkinkan dari beberapa, dari komunikasi yang terus kita lakukan bahwa karena penghormatan terhadap beliau sangat besar, kemudian massa juga sangat besar di sana. Pihak Iran mesti mencoba untuk mencari titik atau spot yang tepat untuk menerima kunjungan kita,” katanya.

Lebih lanjut, Sugiono membeberkan alasan absennya pejabat tinggi Indonesia dalam rangkaian awal upacara persemayaman Khamenei. Pada prosesi tersebut, Indonesia hanya diwakili Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan, Rolliansyah Soemirat.

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