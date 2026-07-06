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Tiga Putra Mendiang Ali Khamenei Hadiri Pemakaman, Pemimpin Tertinggi Mojtaba Tak Terlihat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |05:30 WIB
Tiga Putra Mendiang Ali Khamenei Hadiri Pemakaman, Pemimpin Tertinggi Mojtaba Tak Terlihat
Para pejabat tinggi Iran termasuk Presiden Masoud Pezeshkian dan Pimpinan Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf berdoa di depan peti jenazah mendiang Ali Khamenei. (Foto: Kantor Pemimpin Tertinggi Iran)
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TEHERAN - Tiga putra mendiang pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei berdoa di samping peti jenazahnya dan peti jenazah empat anggota keluarga lainnya pada upacara pemakaman Minggu (5/7/2026). Namun, Mojtaba, putra yang menggantikannya sebagai pemimpin tertinggi Iran, tidak muncul.

Televisi pemerintah menayangkan Mostafa, Meysam, dan Masoud Khamenei berdoa di belakang peti jenazah yang diletakkan di halaman luas Mosalla Agung Imam Khomeini di Teheran, sebuah kompleks keagamaan yang luas.

Ayah mereka, bersama beberapa anggota keluarga lainnya, tewas dalam serangan udara ketika Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari lalu.

Konflik tersebut, yang berkecamuk selama beberapa minggu sebelum kedua pihak mencapai gencatan senjata yang rapuh, telah menyebabkan kematian dan kehancuran di seluruh wilayah dan membuat pemerintah teokratis Iran, yang didukung oleh Korps Garda Revolusi Islam, tetap berkuasa.

Sebagai wujud pengabdian publik kepada negara dan semangat revolusioner, Republik Islam Iran menggelar prosesi pemakaman massal selama seminggu untuk Khamenei, termasuk membawa jenazahnya ke situs-situs keagamaan Syiah di Irak yang bertetangga.

Setelah sehari disemayamkan di dalam ruangan agar dapat dikunjungi oleh para pemimpin senior Iran dan pejabat asing, peti jenazah Khamenei dipajang di luar ruangan pada Sabtu (4/7/2026) di bawah kaca, bersama dengan peti jenazah putrinya, menantu laki-lakinya, menantu perempuannya, dan cucu perempuannya yang berusia 14 bulan.

Belum Ada Penampakan Mojtaba

Hingga saat ini belum ada penampakan publik atau gambar yang dirilis tentang Mojtaba, yang dikatakan terluka dalam serangan yang menewaskan ayahnya dan anggota keluarga lainnya pada 28 Februari, ketika Israel dan AS membombardir target Iran di awal perang.

Wajah Mojtaba Khamenei cacat dan ia menderita cedera signifikan pada satu atau kedua kakinya, menurut orang-orang yang dekat dengannya kepada Reuters.

Seorang pelayat yang kecewa mengatakan ia berharap dapat melihat pemimpin tertinggi baru itu selama acara pemakaman.

 

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