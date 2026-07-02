Qatar Ungkap Kemajuan Positif dalam Dialog AS-Iran, Negosiasi Bakal Berlanjut

DOHA – Qatar mengumumkan pembicaraan tidak langsung antara delegasi Amerika Serikat (AS) dan Iran, di Doha menghasilkan kemajuan positif terkait sejumlah isu yang berkaitan dengan nota kesepahaman yang baru-baru ini disepakati.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, mengatakan para mediator dari Qatar dan Pakistan menggelar pertemuan terpisah dengan delegasi AS dan Iran.

"Para mediator Qatar dan Pakistan menyelesaikan pertemuan terpisah dengan para negosiator AS dan Iran di Doha hari ini, dengan kemajuan positif yang dicapai pada isu-isu terkait Nota Kesepahaman Islamabad, berdasarkan hasil KTT Danau Lucerne," tulis Al Ansari melalui akun X, dilansir dari trtworld, Kamis (2/7/2026).

Ia menambahkan, kedua pihak sepakat untuk melanjutkan proses negosiasi dalam waktu dekat.

"Para pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi selama periode mendatang, dengan pertemuan selanjutnya dijadwalkan sesegera mungkin setelah prosesi pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran," ujarnya.