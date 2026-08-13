Sumber Pakistan: Iran dan AS Sepakat Perpanjang Gencatan Senjata Selama 60 Hari

ISLAMABAD - Amerika Serikat (AS) dan Iran telah sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari yang dimediasi oleh Pakistan, menjelang waktu berakhirnya kesepakatan saat ini pada 17 Agustus, demikian diungkap sumber pemerintah.

"Kedua belah pihak telah menyampaikan persetujuan mereka kepada pihak penengah untuk memperpanjang tenggat waktu tersebut," ujar seorang sumber yang dekat dengan proses mediasi kepada Anadolu pada Rabu, (12/8/2026).

"Namun, kedua belah pihak masih saling bertukar pesan untuk menentukan durasi perpanjangan tersebut," tambah sumber itu.

Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata yang dimediasi Pakistan pada bulan April dan kemudian menandatangani nota kesepahaman pada 17 Agustus, yang memulai negosiasi menuju kesepakatan akhir.

Pembicaraan tersebut kemudian mengalami kebuntuan akibat perbedaan pendapat mengenai jaminan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, salah satu jalur paling strategis di dunia untuk pasokan energi dan perdagangan global.

Antara tanggal 8 Juli dan 24 Juli, AS dan Iran saling melancarkan serangan militer.

Washington melancarkan serangan terhadap target-target di dalam wilayah Iran, sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap apa yang mereka sebut sebagai fasilitas dan peralatan militer AS di beberapa negara Arab, termasuk Yordania, Bahrain, dan Kuwait.

(Rahman Asmardika)

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