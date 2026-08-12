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Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS, Bahas Penguatan Kemitraan Strategis

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |17:31 WIB
Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS, Bahas Penguatan Kemitraan Strategis
Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS (Foto: Biro Pres Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Menteri Perang Amerika Serikat untuk Urusan Kebijakan, Elbridge Colby, beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/8/2026). 

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Colby membahas penguatan hubungan dan kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Usai pertemuan, Colby menyampaikan kehormatannya dapat bertemu langsung dengan Prabowo. Pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif tersebut menjadi bagian dari upaya untuk terus mempererat hubungan bilateral kedua negara.

“Pertemuan dengan Presiden Prabowo, sebuah kehormatan luar biasa bisa bertemu dengan Presiden beserta timnya,” ucap Colby dalam keterangannya.

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