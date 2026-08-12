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Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS di Istana, Ada Apa?

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |15:57 WIB
Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS di Istana, Ada Apa?
Wamen Perang AS, Colby (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Menteri Perang Amerika Serikat (AS) bidang Kebijakan, Elbridge Colby di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (12/8/2026).

Wamen Perang AS, Colby menyampaikan bahwa dirinya diundang jamuan makan siang oleh Presiden Prabowo. Usai pertemuan, Colby menyampaikan bahwa dirinya merasa terhormat dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo beserta jajaran utamanya.

“Saya merasa terhormat dapat menghadiri jamuan makan siang dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo. Merupakan suatu kehormatan luar biasa bisa bertemu dengan Presiden beserta tim utamanya,” ungkap Colby kepada awak media.

Colby mengatakan, pemerintah AS optimistis hubungan bilateral dengan Indonesia dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, penguatan hubungan kedua negara akan didasarkan pada prinsip saling menghormati dan kemitraan.

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