Trump Ajukan Syarat Baru untuk Damai dengan Iran: Minta Kompensasi!

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengajukan tuntutan baru dalam upaya mencapai kesepakatan damai dengan Iran. Trump ingin Teheran membayar kompensasi atas serangan yang disebutnya telah menewaskan atau melukai warga Amerika selama beberapa dekade.

Dilansir dari trtworld, Selasa (11/8/2026). Trump menyampaikan tuntutan tersebut di tengah ketegangan yang masih berlangsung antara Washington dan Teheran. Menurutnya, kompensasi harus menjadi bagian dari setiap kesepakatan yang nantinya dicapai kedua negara.

Trump mengatakan, Iran juga tengah meminta kompensasi atas kerusakan yang terjadi selama konflik militer dalam beberapa bulan terakhir. Namun, Trump menegaskan, AS tidak akan mengabaikan kerugian yang dialami warga negaranya akibat serangan yang dia kaitkan dengan Iran.

Dalam unggahan di Truth Social pada Senin 10 Agustus 2026, Trump menyebut sejumlah serangan yang terjadi selama beberapa dekade terakhir. Dia juga menyinggung ledakan terhadap kapal perang USS Cole pada 2000 serta menuduh Iran mendukung atau terlibat dalam berbagai serangan yang menewaskan dan melukai warga Amerika.

Trump mengatakan, telah menginstruksikan perwakilan AS untuk memasukkan persoalan kompensasi dalam “setiap, dan semua, negosiasi di masa mendatang” dengan Iran.