Kedubes Iran Bantah Teheran Miliki Senjata Nuklir

JAKARTA- Kedutaan Besar (Kedubes) Iran untuk Indonesia secara tegas menyatakan bahwa program nuklir yang dikembangkan saat ini, tidak pernah ditujukan untuk mengejar kepemilikan senjata nuklir.

"The Islamic Republic of Iran tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak akan pernah melakukannya," tulis keterangan Iran Embassy in Indonesia dalam akun X resminya pada Minggu (2/8) kemarin.

Dalam infografis yang dibagikan, Iran menegaskan tiga hal berkaitan dengan program nuklir di negaranya.

Dimana, kerangka hukum menjadi yang landasan program nukir diantaranya; berlandaskan Perjanjian Non-Proliferasi senjata nuklir (NPT). Kemudian, menjalankan hak atas pemanfataan energi nuklir untuk tujuan damai, dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Internasional.

Program nuklir tersebut juga dijalankan berada di pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), menerapkan salah satu rezim inspeksi nuklir paling ketat di dunia, dan yang paling penting tidak ditujukan untuk pengembangan senjata nuklir.