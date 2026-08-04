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Tragedi Ceuta, 72 Migran Tewas Usai 60 Ribu Orang Serbu Perbatasan Spanyol dari Maroko

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |04:10 WIB
Tragedi Ceuta, 72 Migran Tewas Usai 60 Ribu Orang Serbu Perbatasan Spanyol dari Maroko
72 Migran Tewas Usai 60 Ribu Orang Serbu Perbatasan Spanyol (foto: AP)
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CEUTA - Sedikitnya 72 migran dilaporkan tewas setelah sekitar 60.000 orang menyeberangi perbatasan dari Maroko menuju wilayah kantong Spanyol, Ceuta, dalam beberapa hari terakhir. Jumlah korban diperkirakan masih akan bertambah seiring proses pencarian dan identifikasi korban yang terus dilakukan.

Korban jiwa meningkat setelah lima jenazah kembali ditemukan di sepanjang garis pantai Ceuta pada Minggu waktu setempat. Otoritas Spanyol juga menyebut lebih dari 1.000 orang telah mendapatkan perawatan medis sejak gelombang penyeberangan massal dimulai pada Kamis lalu.

Meski lebih dari 48.000 migran telah dipulangkan ke Maroko dalam kurun 48 jam, krisis kemanusiaan di Ceuta memicu respons luas dari negara-negara Eropa. Sebanyak 22 negara anggota Uni Eropa menyerukan langkah bersama untuk memperketat pengamanan perbatasan. Italia bahkan menangguhkan sementara perjalanan bebas paspor Schengen dengan Spanyol, sementara pemerintah Spanyol memasang penghalang apung di pesisir Ceuta untuk mencegah penyeberangan ilegal.

Perwakilan Pemerintah Spanyol di Ceuta, Miguel Ángel Pérez, mengatakan situasi keamanan di wilayah tersebut mulai membaik, meski proses pemulihan masih terus berlangsung.

"Situasi di kota ini telah membaik secara signifikan, tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk mengembalikan keadaan seperti semula," ujar Miguel, dikutip dari Aljazeera, Senin (3/8/2026).

 

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Topik Artikel :
Spanyol Ceuta Migran Ilegal
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