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Ribuan Migran Serbu Ceuta, Spanyol Perketat Pengamanan hingga 10 Orang Tewas

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |17:30 WIB
Ribuan Migran Serbu Ceuta, Spanyol Perketat Pengamanan hingga 10 Orang Tewas
Migran di Ceuta (foto: El Pais)
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JAKARTA - Ribuan migran membanjiri Ceuta, wilayah kantong Spanyol di pesisir utara Afrika, melalui jalur darat maupun laut. Gelombang kedatangan yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir membebani sumber daya setempat, dan menyebabkan sedikitnya 10 orang tewas.

Stasiun televisi pemerintah Spanyol, RTVE, melaporkan lonjakan kedatangan migran mencapai puncaknya pada Kamis. Ratusan orang terlihat berenang menuju Ceuta sekitar tengah hari, sementara gelombang lainnya memasuki wilayah tersebut pada sore hari. Rekaman video juga memperlihatkan kelompok besar migran melintasi perbatasan darat antara Maroko dan Ceuta. Menurut RTVE, sedikitnya 10 orang tewas dalam insiden kedatangan massal tersebut.

Dilansir dari bnonews, Sabtu (1/8/2026). Pemerintah Ceuta menyatakan, ribuan orang telah memasuki wilayah itu melalui kawasan perbatasan Tarajal dalam beberapa hari terakhir. Jumlah kedatangan meningkat drastis dalam hitungan jam sehingga dinilai sebagai krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menguji kapasitas kota dalam menangani para migran.

Lonjakan tersebut disebut telah berlangsung selama sekitar dua pekan sebelum mencapai puncaknya pada Kamis.

Kementerian Dalam Negeri Spanyol menduga jaringan penyelundup manusia memanfaatkan putusan Mahkamah Agung Spanyol pada 8 Juli lalu untuk mendorong para migran menyeberang ke Ceuta. Putusan tersebut menyatakan migran yang dicegat di laut tidak dapat langsung dipulangkan melintasi perbatasan, melainkan harus menjalani proses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

 

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Topik Artikel :
Migran Ilegal Spanyol Migran
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