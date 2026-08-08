Arab Saudi, Turki, dan Pakistan Sepakati Pakta Pertahanan Makkah, Bentuk Aliansi Mirip NATO

RIYADH – Arab Saudi, Pakistan, dan Turki resmi menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Makkah pada Jumat (7/8/2026), yang menyatukan ketiga negara Muslim Sunni sekutu Amerika Serikat (AS) itu ke dalam sebuah aliansi yang mirip dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Perjanjian ini dilakukan di tengah meningkatnya konflik regional, termasuk serangan rudal Iran terhadap negara-negara yang menampung pangkalan AS.

Iran dan sekutunya telah melancarkan serangan terhadap Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, serta memblokade pengiriman energi mereka, sejak AS dan Israel menyerang Iran pada tanggal 28 Februari—sebuah eskalasi besar menyusul pergolakan regional yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah" bertujuan memperkuat daya tangkal kolektif terhadap segala bentuk agresi dan menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga pihak tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap semuanya, demikian dinyatakan ketiga negara dalam pernyataan bersama, sebagaimana dilansir Reuters.

Pakta ini memiliki kemiripan dengan Pasal 5 NATO yang mengatur pertahanan kolektif.

Namun, pernyataan tersebut tidak merinci komitmen yang disepakati oleh masing-masing pihak, dan tidak jelas sejauh mana kesepakatan itu akan mengikat mereka pada tindakan militer tertentu dalam upaya saling membela.

Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak ditujukan terhadap negara tertentu. Seorang pejabat Turki menambahkan bahwa kesepakatan itu murni bersifat defensif dan tidak membatalkan perjanjian apa pun yang telah dimiliki negara-negara tersebut dengan pihak lain.