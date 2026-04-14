HOME NEWS INTERNATIONAL

Pakistan Kirimkan Pasukan dan Jet Tempur ke Arab Saudi di Tengah Ketegangan Teluk

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |14:38 WIB
Ilustrasi.
JAKARTA - Pakistan telah mengirimkan pasukan dan jet tempur ke Arab Saudi di tengah ketegangan yang saat ini terjadi di kawasan Teluk. Pernyataan dari Kerajaan Arab Saudi menyebutkan bahwa pengiriman ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan negara.

Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Arab Saudi, personel militer dan jet tempur Pakistan tiba di Pangkalan Udara King Abdulaziz pada Sabtu (11/4/2026).

Pengerahan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi militer, kesiapan operasional, serta mendukung keamanan dan stabilitas di tingkat regional dan internasional, tambah kementerian tersebut, sebagaimana dilansir RT.

Langkah ini merupakan bagian dari perjanjian kerja sama pertahanan yang ditandatangani antara kedua negara pada September lalu.

Sesuai dengan pakta antara kedua negara, setiap serangan terhadap satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap negara lain.

Pesawat-pesawat tersebut dikirim setelah serangan Iran menghantam infrastruktur energi dan menewaskan seorang warga negara Saudi, menurut laporan Reuters.

Iran sebelumnya menyambut baik perjanjian pertahanan antara Arab Saudi dan Pakistan tahun lalu.

 

