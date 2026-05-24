HOME NEWS INTERNATIONAL

Negosiasi Capai Kemajuan, Iran dan AS Susun MoU untuk Akhiri Perang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |14:36 WIB
Negosiasi Capai Kemajuan, Iran dan AS Susun MoU untuk Akhiri Perang
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
ISLAMABAD - Iran, Amerika Serikat (AS), dan mediator Pakistan menyatakan bahwa telah ada kemajuan dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang. Iran menyatakan bahwa Teheran dan Washington saat ini tengah menyusun dan menyelesaikan nota kesepahaman (MoU) dengan AS untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 40 hari.

“Pendekatan kami adalah menyusun nota kesepahaman 14 poin yang mencakup isu-isu terpenting yang diperlukan untuk mengakhiri perang dan hal-hal yang mendasar bagi kami,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei pada Sabtu, (23/5/2026).

“Kami berada di tahap akhir penyelesaian nota kesepahaman ini,” tambahnya, sebagaimana dilansir TRT.

Menurut Baghaei, poin-poin kunci dari usulan nota kesepahaman tersebut meliputi pengakhiran perang, pengakhiran blokade angkatan laut AS, dan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Iran mengisyaratkan konvergensi pandangan sambil mencatat bahwa masih ada perbedaan.

Ia mencatat apa yang disebutnya "tren menuju pendekatan" dengan Washington tetapi mengatakan, "Ini tidak berarti bahwa Amerika Serikat dan kami akan mencapai kesepakatan tentang isu-isu penting."

Baghaei juga menyoroti bahwa Teheran dan Washington “belum mencapai kesepakatan bersama untuk mencapai kesepahaman.”

“Dalam jangka waktu yang wajar, yaitu 30 hingga 60 hari, rincian poin-poin ini akan dibahas, dan kesepakatan akhir pada akhirnya akan disimpulkan. Saat ini kami sedang dalam proses menyelesaikan nota kesepahaman ini,” katanya kepada stasiun televisi pemerintah IRIB.

Iran telah memasukkan pengakhiran blokade angkatan laut AS dan pengaturan di Selat Hormuz yang strategis dalam draf kerangka kerja untuk kesepakatan dengan Amerika Serikat.

 

